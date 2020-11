MILANO – Stefano Pioli ha voluto vedere da remoto una partitella di allenamento dell’undici titolare, in vista del match di domenica sera contro il Napoli. A riferire la notizia è Sky Sport che sottolinea anche come Ante Rebic sia candidato, complice anche l’infortunio di Leao, a una maglia da titolare per il match del San Paolo. Il croato, in queste ultime settimane, si è allenato molto bene.