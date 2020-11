MILANO – Nonostante l’infortunio rimediato contro il Napoli, questa mattina Zlatan Ibrahimovic si è presentato a Milanello. A riportare la notizia è Peppe Di Stefano ai microfoni di Sky Sport, il quale sottolinea come lo svedese sia arrivato intorno alle 10 per poi andarsene intorno alle 15. L’ex Manchester United e PSG ha effettuato lavoro in palestra e terapie per curare al meglio l’infortunio muscolare alla gamba sinistra.