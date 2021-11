News Milan – Maldini anticipa i bianconeri, colpo da 25 milioni

Nella prima sconfitta stagionale in campionato, hanno pesato come macigni gli errori individuali di Tatarusanu e del giovane Gabbia.

La fase difensiva ha decisamente lasciato a desiderare contro la Fiorentina. Per questo motivo e perché il futuro di Romagnoli non sarebbe ancora deciso, Maldini e Massara si starebbero muovendo per un colpo importante anche in difesa.

Per fortuna del Diavolo, anche il Napoli è uscito sconfitto dalla sfida con i cugini nerazzurri e la situazione in vetta è rimasta invariata. Certo la squadra di Inzaghi si è riavvicinata pericolosamente, distando ora solo 4 punti. Chi avrà la meglio in questa lotta scudetto a tre? Di vitale importanza sarà senza dubbio il mercato che verrà condotto a gennaio. Il Milan ha intenzione di fare le cose per bene e in queste ore si sta parlando di un obiettivo che la dirigenza meneghina vorrebbe strappare alla Vecchia Signora<<<