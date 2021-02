Serie A C’è Chiffi per Spezia-Milan

MILANO – Domani sera inizia la ventiduesima giornata di Serie A, la terza di ritorno. A inaugurare la giornata sarà la sfida tra Bologna e Benevento, dove si affronteranno due ex allenatori rossoneri: Pippo Inzaghi e Sinisa Mihajlovic. Il Milan, che vorrà mantenere il primato in classifica, andrà in Liguria dove affronterà allo stadio Alberto Picco lo Spezia di Italiano. L’AIA, l’Associazione Italiana Arbitri, per la partita dei rossoneri ha deciso di designare Daniele Chiffi di Padova. Il fischietto veneto sarà affiancato dai guardalinee Mondin e Vecchi. Il quarto uomo invece sarà Sacchi. Alla Var invece ci saranno Mazzoleni e Paganesi. Ecco la designazione per la sfida dei rossoneri.

Le designazioni dell’AIA per la 22a giornata

AIA-FIGC – Si rendono noti – scrive l’AIA sul proprio sito internet – i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 3ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2020/21 in programma domenica 14 febbraio.

BOLOGNA – BENEVENTO Venerdì 12/02 h. 20.45

GHERSINI

IMPERIALE – SCARPA

IV: SOZZA

VAR: ORSATO

AVAR: MELI

CAGLIARI – ATALANTA h. 15.00

PICCININI

LIBERTI – GALETTO

IV: FOURNEAU

VAR: NASCA

AVAR: DI VUOLO

CROTONE – SASSUOLO h. 18.00

PEZZUTO

DEL GIOVANE – SACCENTI

IV: ROBILOTTA

VAR: DI BELLO

AVAR: LONGO

H. VERONA – PARMA Lunedì 15/02 h. 20.45

MASSIMI

CECCONI – MARCHI

IV: ABBATTISTA

VAR: MASSA

AVAR: PASSERI

INTER – LAZIO h. 20.45

FABBRI

ALASSIO – VALERIANI

IV: AURELIANO

VAR: IRRATI

AVAR: RANGHETTI

NAPOLI – JUVENTUS Sabato 13/02 h. 18.00

DOVERI

GIALLATINI – PRETI

IV: CALVARESE

VAR: VALERI

AVAR: BINDONI

ROMA – UDINESE h. 12.30

GIACOMELLI

TEGONI – SCHIRRU

IV: MANGANIELLO

VAR: BANTI

AVAR: DE MEO

SAMPDORIA – FIORENTINA h. 15.00

MARESCA

CAPALDO – MUTO

IV: GIUA

VAR: PAIRETTO

AVAR: COSTANZO

SPEZIA – MILAN Sabato 13/02 h. 20.45

CHIFFI

MONDIN – VECCHI

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

TORINO – GENOA Sabato 13/02 h. 15.00

PASQUA

TOLFO – MASTRODONATO

IV: LA PENNA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI IORIO