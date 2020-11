Serie A, le probabili formazioni di Milan-Hellas Verona

MILANO – Le probabili formazioni di Milan-Hellas Verona, sfida valida per la settima giornata di Serie A ed in programma alle 20:45 a San Siro.

Qui Milan, tornano i titolari

Dopo il turnover contro il Lille in Europa League, Stefano Pioli schiererà in campionato l’onze de gala. Tornano titolari, dunque, Calabria, Bennacer, Calhanoglu e Saelemaekers; davanti l’insostituibile è Ibrahimovic, resta un dubbio invece sulla trequarti: Leao o Rebic? Entrambi in campo nella ripresa in Europa League, attenzione alla candidatura del croato.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Qui Hellas Verona, due assenti per Juric

Con gli infortuni di Gunter e Ronaldo Vieira scelte quasi obbligate per Juric quindi con Ceccherini e Lovato insieme a Magnani. In attacco ci sarà l’ex Kalinic; dietro di lui, oltre a Barak protagonista con il Benevento, chi si contende una maglia sono i vari Salcedo, Colley e Zaccagni.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Lovato; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Zaccagni, Barak; Kalinic. All. Juric