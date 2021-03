Serie A, le probabili formazioni di Milan-Udinese

MILANO – Le probabili formazioni di Milan-Udinese, sfida valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A ed in programma stasera alle 20:45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano. La gara sarà diretta dal signor Davide Massa, fischietto classe 1981 della sezione di Imperia. I suoi assistenti saranno Meli e Alassio, il quarto uomo Fourneau. Del VAR se ne occuperà invece Banti. L’AVAR sarà Mondin.

Milan, tanti cambi per Pioli

Tra infortuni e necessità di turnover… Pioli cambia. Dopo la vittoria per 1-2 sulla Roma, il Milan cercherà conferme di prestazione e risultato senza alcuni dei suoi titolari più importanti: il modulo resta il 4-2-3-1, ma con interpreti diversi.

In porta, ovviamente, Gigio Donnarumma, protetto dai quattro in difesa che dovrebbero essere Kalulu (in vantaggio su Dalot), Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez; leggero affaticamenti per Tomori che andrà in panchina. Confermato il duo di centrocampo di Roma formato da Tonali e da Kessie. In avanti la punta sarà Rafael Leao, supportato alle sue spalle dal trio Castillejo a destra, al posto di Saelemakerse, Brahim Diaz al centro, a sostituire l’infortunato Calhanoglu, e il recuperato Rebic a sinistra. In panchina Hauge, non ce la fa Mandzukic.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Leao. Allenatore: Pioli.

Udinese, c’è scelta per Gotti

Luca Gotti ritroverà Zeegelaar e Pereyra, pronti a partire dal primo minuto. L’argentino dovrebbe giocare da seconda punta alle spalle di Nestorovski, il quale è in vantaggio su Llorente per guidare l’attacco. Difficile il recupero dell’ex rossonero Deulofeu. A centrocampo confermato il terzetto composto da De Paul, Arslan e Walace, mentre in difesa tornerà Samir, a scapito di uno fra Bonifazi e Rodrigo Becao.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Pereyra, Nestorovski. Allenatore: Luca Gotti.