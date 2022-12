Serataccia ad Eindhoven, Kjaer: “Troppi errori, ma ripartiremo. Siamo il Milan”

E' Simon Kjaer a parlare dopo la sconfitta del Milan contro il Psv Eindhoven . Ecco le parole del leader rossonero a MilanTV : "Dobbiamo migliorare tante cose, abbiamo fatto troppi errori. A tutto il resto ci penserà mister Pioli. La sosta? E' stato un periodo strano. Sono arrivato a Dubai il 15 ed è strano, è tutto nuovo. Secondo me però abbiamo fatto dei buoni allenamenti e un bel percorso. Peccato per i risultati, possiamo solo migliorare. Sarà molto importante ripartire bene il 4 gennaio, poi giocheremo ogni 3 giorni. Il mister avrà bisogno di tutti, sarà un periodo molto intenso. Sono convinto che siamo a buon punto. Le mie condizioni? Sto bene, sto migliorando. Questo è stato l'anno più impegnativo della mia carriera dal punto di vista fisico e mentale , ma sono in un grande club che mi è stato sempre vicino. C'è solo da lavorare".

Il difensore danese ha rilasciato alcune dichiarazioni anche ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto troppi errori tecnici. Non è quello che volevamo, ma miglioreremo. Non è una questione di concentrazione o di maturità. Ho visto tutta la squadra lavorare bene in tutti gli allenamenti. Abbiamo perso le ultime tre partite e questa è una cosa da cambiare. Il 2022? Facciamo tutto il possibile per conquistare più punti possibili. Abbiamo ancora tutto da giocarci. Siamo il Milan, abbiamo vinto lo Scudetto l’anno scorso, sono sicuro che i tifosi saranno con noi fino alla fine".