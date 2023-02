Senti Shevchenko: “Il Milan mi è sembrato in ripresa dopo Torino”

L'ex attaccante rossonero parla del momento che sta attraversando il Milan, del percorso in Champions. Ma anche di Leao e CDK

In un'intervista al Corriere della Sera ha parlato Andriy Shevchenko .

PERIODO DEL MILAN – Il Milan, dopo la vittoria con il Torino, mi è sembrato in ripresa, più brillante e con le motivazioni delle notti di coppa. Mi auguro che il momento difficile sia superato. Ricordiamoci come ha saputo ribaltare la situazione lo scorso anno in campionato con coraggio, grazie a una magica alchimia di tutte le componenti