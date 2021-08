News Milan – Scambio a sorpresa col Napoli, ADL “quasi” convinto

Perdere calciatori a parametro zero è un rischio che tutte le società di calcio, non solo in Italia, corrono. Il Milan ha già dovuto fare i conti con gli adii di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Il Barcellona ha perso Leo Messi. Una situazione che accomuna tanti club e della quale altre società possono approfittare.

In tale ottica Maldini si starebbe muovendo per il futuro, provando a bloccare un campione, che potrebbe liberarsi gratuitamente tra qualche mese. Non è un mistero, infatti, che Lorenzo Insigne sia nell'occhio del ciclone in quel di Napoli. Il capitano azzurro ha il contratto in scadenza nel 2022 e il rinnovo sembra essere un'utopia.