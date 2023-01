Maurizio Sarri a Formello: “Credo che vedremo il miglior Milan”

Dopo la conferenza stampa di stamattina di Stefano Pioli, anche Sarri ha parlato alla vigilia del match di domani. Ecco alcune delle dichiarazione rilasciate dal tecnico toscano. "Non contano le loro condizioni non ottimali, credo che vedremo il miglior Milan. Non dobbiamo essere superficiali; è una squadra che ci ha sempre messo in grandissima difficoltà. Il Milan è una squadra forte. Dobbiamo giocare con la voglia di sfruttare un'opportunità per noi". Ed ha proseguito sulla posizione da falso nueve di Felipe Anderson e sul confronto con Mertens al Napoli, costretto a fare gli straordinari per l'assenza di Ciro Immobile: "Felipe può far bene in qualsiasi ruolo, è un giocatore forte. Dries forse era più offensivo più capace nell'attacco dell'area di rigore. Stiamo parlando di giocatori forti. Però Felipe ci può dare tanto anche da esterno".