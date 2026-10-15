Il tecnico portoghese si ritiene soddisfatto della gara di stasera
Le dichiarazioni di Ruben Amorim in conferenzaLe affermazioni di Ruben Amorim durante la conferenza stampa dopo il buon successo del Milan contro il Salisburgo.
Un termine per caratterizzare Cisse"Non è il mio intuito, poiché il club ha acquisito Cisse prima del mio arrivo. La dirigenza ha notato le stesse qualità che ho osservato io. Ha avuto prestazioni migliori. Si è comportato bene in area, ma credo che abbia mostrato maggiore abilità nel controllo della palla e negli uno contro uno in altre occasioni. Sono soddisfatto per lui, ma da domani ci dobbiamo mettere a lavorare per la sfida contro l'Atalanta. "
Ieri ha affermato che il piano era suo: lo sapeva già che avrebbero ottenuto questo risultato? Era certo della sua correttezza?"Si tratta di un rischio. Ho osservato gli allenamenti e ho notato come si preparavano i ragazzi, e avevamo bisogno di fare delle rotazioni. È stata una giornata positiva, ma ora ci concentreremo sulla partita contro l'Atalanta. "
Quanto è stata significativa questa serata, in termini di rilascio della tensione nel Milan? Talvolta sono richieste queste situazioni. . ."Non riguarda me. Sono consapevole che intorno al club è complicato. Ho scelto i due club più impegnativi che potessi scegliere nelle mie ultime esperienze. Siamo all'inizio della stagione. Voglio proseguire il mio lavoro per supportare i miei giocatori e per ottenere successi nelle partite. "
Hutchinson: è questo il suo ruolo?"Può giocare in quella posizione. Può anche occupare il ruolo di trequartista. È fondamentale avere diverse opzioni. È vantaggioso disporre di calciatori capaci di alternarsi in vari ruoli. "
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