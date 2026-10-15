Le dichiarazioni di Ruben Amorim in conferenza

Le affermazioni di Ruben Amorim durante la conferenza stampa dopo il buon successo del Milan contro il Salisburgo.

Un termine per caratterizzare Cisse"Non è il mio intuito, poiché il club ha acquisito Cisse prima del mio arrivo. La dirigenza ha notato le stesse qualità che ho osservato io. Ha avuto prestazioni migliori. Si è comportato bene in area, ma credo che abbia mostrato maggiore abilità nel controllo della palla e negli uno contro uno in altre occasioni. Sono soddisfatto per lui, ma da domani ci dobbiamo mettere a lavorare per la sfida contro l'Atalanta. "

Ieri ha affermato che il piano era suo: lo sapeva già che avrebbero ottenuto questo risultato? Era certo della sua correttezza?"Si tratta di un rischio. Ho osservato gli allenamenti e ho notato come si preparavano i ragazzi, e avevamo bisogno di fare delle rotazioni. È stata una giornata positiva, ma ora ci concentreremo sulla partita contro l'Atalanta. "

Quanto è stata significativa questa serata, in termini di rilascio della tensione nel Milan? Talvolta sono richieste queste situazioni. . ."Non riguarda me. Sono consapevole che intorno al club è complicato. Ho scelto i due club più impegnativi che potessi scegliere nelle mie ultime esperienze. Siamo all'inizio della stagione. Voglio proseguire il mio lavoro per supportare i miei giocatori e per ottenere successi nelle partite. "

Hutchinson: è questo il suo ruolo?"Può giocare in quella posizione. Può anche occupare il ruolo di trequartista. È fondamentale avere diverse opzioni. È vantaggioso disporre di calciatori capaci di alternarsi in vari ruoli. "