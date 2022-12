Milan, la Salernitana si muove sul mercato. Non solo Ochoa…

Dopo l'arrivo di MemoOchoanei giorni scorsi, la Salernitana non intende fermarsi. La salvezza è l'obiettivo principale. Il club campano sta sondando per l’attaccante franco-algerino Andy Delort. Attualmente al Nizzacon il contratto che scadrà nel 2024. Iervolino vuole intervenire sul reparto offensivo e questa notizia ne sarebbe la riconferma. Già nella scorsa estate il club campano avrebbe avviato dei dialoghi con i francesi per l'acquisto a titolo definitivo di Flavius Daniliuc. Un affare costato 5 milioni di euro. Il giocatore ha collezionato nella stagione in corso: 12 presenze (9 da titolare) e 5 gol in campionato, 2 presenze ed una rete in Conference League.