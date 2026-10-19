Domenica prossima, i friulani accoglieranno il Milan e non è affatto garantito che Kosta Runjaic rimanga ancora alla guida dell'Udinese

sta affrontando un avvio di campionato disastroso: in seguito a soli 4 punti raccolti nelle prime due partite, i bianconeri hanno subito cinque sconfitte consecutive. L'ultima è avvenuta ieri nel match pomeridiano al Bluenergy Stadium contro il, che ha vinto comodamente 0-3. Adesso, la prossima domenica, i friulani affronteranno il Milan e non è sicuro chepossa continuare sulla panchina. Nel frattempo, durante la conferenza stampa post-partita, Runjaic ha parlato della possibilità di riuscire a riprendere in mano la situazione della squadra.

Il commento immediato di Kosta Runjaic dopo la pesante perdita in casa contro il Lecce: "Questa è stata la prestazione più negativa da quando sono qui, abbiamo perso i contrasti fisici e non siamo stati intensi nel gioco. Ne porto la responsabilità, ma non solo per questo, anche per le altre sconfitte. Oggi ci si deve focalizzare su una prestazione certamente deludente, non su altro. Oggi, l'intera squadra, a parte Davis e Alaba nel primo tempo, non ha espresso il proprio gioco; forse anche Okoye può essere escluso dalla lista di quelli deludenti. Si vince e si perde insieme, so bene quale sia la situazione, non mi aspettavo tutto ciò e bisogna interrogarsi sul perché. Sono ovviamente convinto di poter rilanciare questa squadra, negli ultimi decenni l'Udinese ha attraversato momenti simili, mi dispiace molto per i nostri tifosi, ma questo è il calcio, gli avversari possono festeggiare. L'ultima vittoria in casa risale a maggio, è importante rimanere tutti uniti, ma serve anche una comunicazione diretta e chiara. "