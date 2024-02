News Milan – Rossoneri subito in campo: domenica c’è il Monza

Archiviata la vittoria contro il Rennes, il Diavolo è pronto a rituffarsi in campionato. Gli avversari saranno i brianzoli di Palladino e Galliani

Redazione Il Milanista 16 febbraio 2024 (modifica il 16 febbraio 2024 | 11:51)

Il Milan voleva e doveva vincere e così è stato. A San Siro gli uomini di Stefano Pioli sono riusciti a prevalere contro i francesi del Rennes con un rotondo 3-0. Ora gli ottavi di Europa League sono sempre più vicini. Per il Milan, però, non c'è tempo per i festeggiamenti. Alle porte vi è la sfida di campionato contro il temibile Monza di Palladino e dell'ex Adriano Galliani. Il match si giocherà allo stadio U-Power Stadium di Monza domenica 18 febbraio con calcio d'inizio alle ore 20:45. In campionato i rossoneri sono reduci dalla vittoria in casa contro il Napoli mentre i brianzoli hanno pareggiato contro l'Hellas Verona.

Milan, un'opportunità da cogliere al volo — I rossoneri, viste le due sconfitte consecutive della Juve, si sono portati ad un solo punto dagli uomini di Massimiliano Allegri. Pertanto la sfida con il Monza è un match da non fallire. Sarebbe una ghiotta occasione per rimanere incollati al duo Inter-Juve (ovviamente finché la matematica permette di fare questi calcoli). I rossoneri ci arriveranno euforici dopo la vittoria con il Rennes ma anche un po' stanchi visto che giocheranno dopodomani. Il Monza, dal canto suo, vuole tornare alla vittoria dopo i due pareggi a reti bianche contro Udinese e Verona.

Monza-Milan, un po' di numeri — Il Milan ha vinto ciascuna delle prime tre sfide contro il Monza in Serie A. Nella sua storia ha terminato con un successo tutti i primi quattro confronti solo contro Ancona, Cremonese, Messina e Pro Vercelli. Inoltre il Diavolo è insieme all'Atalanta una delle due squadre contro cui il Monza non ha ancora raccolto alcun punto in Serie A. Rossoneri e brianzoli dal punto di vista difensivo hanno appena una rete di differenza mentre dal punto di vista offensivo il Milan ne ha realizzati oltre il doppio (47 v 21). Il match poi metterà di fronte da una parte Giroud (11 gol) e dall'altra Colpani (7 reti).

