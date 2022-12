Milan, parla Delio Rossi: la difesa dell’anno scorso punto di forza

Il reparto difensivo ha consegnato lo scudetto al Milan la scorsa stagione. Così parla Delio Rossi. Complimenti a Davide Calabria e l'Inter...

Redazione Il Milanista

Delio Rossi - ex allenatore di Fiorentina e Lazio- ha parlato del Milanai microfoni Tmw Radio. Diversi i temi trattati durante l'intervista: focus soprattutto sulla vittoria dei rossoneri dello scudetto e delle ragioni che li hanno portati a trionfare in campionato. I rossoneri secondo lui lo scorso anno hanno avuto come punto di forza il reparto difensivo. Parole di elogio per Davide Calabria: "Serve lì sull’esterno a destra qualcuno di sacrificio e di corsa come Calabria".

Per quanto riguarda i giocatori impegnati al Mondiale, prosegue:" Io penso che esistano due categorie di giocatori, quelli che sono abituati a giocare al massimo ogni tre giorni e quelli che non ce la fanno. Il Milan è allenato bene e ha il primo tipo di mentalità. In tanti hanno fatto bene al mondiale”.

Passando invece agli "eterni rivali" si esprime su Romelu Lukaku e il suo potenziale: “Lukaku finora non è stato bene fisicamente e per uno che fa molto leva su quel lato non è stato facile incidere. C’è da dire che l’Inter di Conte era completamente diversa dall’Inter di Inzaghi e di conseguenza anche il suo utilizzo diverso. Ora rappresenta un’opzione in più, anche se rimane un elemento in grado di fare la differenza”.