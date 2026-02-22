Romano: “Il Milan conta su Bartesaghi, rinnovo sempre più sicuro”

Fabrizio Romano fa il punto sul rinnovo di Davide Bartesaghi: il Milan vuole blindarlo con un aumento e respingere le sirene dalla Premier.

Intervenuto direttamente dal proprio canale YouTube, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sul rinnovo di Davide Bartesaghi. Una delle sorprese della stagione rossonera fin qui, il terzino cresciuto nel Milan verrà premiato con un rinnovo e un aumento di contratto da parte del club, che vuole riconoscergli i meriti dimostrati sul campo e allo stesso tempo allontanare l’interesse di alcune squadre di Premier League.

Le parole di Romano su Bartesaghi

“In questo Milan che verrà ci sarà sicuramente Davide Bartesaghi, uno dei giocatori più valorizzati dal club rossonero negli ultimi mesi grazie al lavoro di Massimiliano Allegri. È stata una scommessa alle spalle di Estupinan, ma Bartesaghi ha ampiamente dimostrato di essere e come una pedina importante per questo Milan e di quello che verrà; ed è per questo che per il suo rinnovo il club ha già programmato dei colloqui.

Sul rinnovo:

“Il Milan ha tutta l’intenzione di premiare Bartesaghi, a livello economico, migliorando il suo stipendio. Ha tutta l’intenzione di respingere i corteggiamenti, anche concreti, da parte della Premier League. Diverse chiamate, diversi contatti, ma il Milan conta su Bartesaghi. Per questo la destinazione rinnovo si fa sempre più certa e sicura. Andranno limati i dettagli di questo nuovo contratto nei prossimi mesi, dal punto di vista del salario sarà migliorato visto il rendimento. Così tutti quei discorsi legati alla Premier rimarrano tali”.