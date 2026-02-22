Milan, Pellegatti: “Ovvio che ci sia malumore per gli errori arbitrali”

Carlo Pellegatti commenta le presunte lamentele del Milan per gli errori arbitrali contro Pisa e Como: nessuna conferma di proteste ufficiali

Intervenuto recentemente tramite il proprio canale YouTube, il giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti è entrato nel merito delle presunte lamentele per alcuni episodi arbitrali che il Milan avrebbe recapitato agli organi competenti negli scorsi giorni. La notizia era stata riportata dalla Gazzetta dello Sport, secondo la quale il club rossonero si sarebbe fatto sentire, non avendo affatto digerito la gestione arbitrale sia nel match contro il Pisa, con ammonizione ed espulsione a Rabiot, sia soprattutto contro il Como, con l’intervento da arancione su Pavlovic nemmeno punito con il giallo e poi l’espulsione ad Allegri dopo la scorrettezza di Fabregas non sanzionata.

A questo proposito Pellegatti ha fatto il punto: il Milan non è contento per questi episodi arbitrali a sfavore, ma al momento non risulta alcuna lamentela ufficiale con chi di dovere.

Le parole di Pellegatti:

“Allora, che nel Milan ci sia malumore per gli errori arbitrali è ovvio, c’è nel Milan, nei tifosi del Milan e negli ambienti del Milan. Non sarà contento Allegri, non saranno contenti i giocatori, non è contenta la caviglia e il perone di Pavlovic che ringrazia il dio del calcio perché non si è fratturato per quell’intervento e nessuno e contento. Però solo sulla Gazzetta dello Sport c’era scritto che il Milan si sarebbe lamentato con gli organi arbitrali. Dopo che ci siamo informati, non è detta che non l’abbiano fatto, ma non c’è nessuna conferma, né dalla Lega che dice ‘non devono parlare con noi’, né dalla Federazione che dice ‘perché devono parlare con noi’, ma nemmeno dagli arbitri è trapelato che ci sia stata questa protesta ufficiosa da parte del Milan.

Si saranno lamentati non so con chi e non so chi, anche perché abbiamo sempre detto che quando c’è da effettuare degli interventi politici il Milan non ha mai brillato in questi ultimi mesi per prontezza e per autorevolezza, e questa è una cosa che spero nel futuro management la parte politica non sia solo di apparenza ma di autorevolezza e di sostanza. Le partite non si vincono perché sei autorevole e ti senti forte, però il calcio è fatto anche di dettagli e alzare la mano e dire noi ci siamo, trovo che sia fondamentale”.