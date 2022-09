News Milan / RedBird show: in programma sei mosse da urlo!

Per riuscire nell'intento, serviranno ovviamente dei passaggi fondamentali e molto importanti. E, in questo senso, il progetto che RedBird ha in mente per il club rossonero è di quelli veramente ambiziosi. Noi abbiamo cercato di sintetizzare questo grande progetto elencandovi, una dopo l'altra, le sei mosse in programma di RedBird per il prossimo futuro: partiamo subito dalla prima <<<