Rebic verso il forfait nel derby. Torna contro il Celtic?

MILANO – Ancora non c’è la certezza, ma quasi sicuramente Ante Rebic difficilmente recupererà per il derby meneghino. L’ex Eintracht Francoforte infatti ancora non ha smaltito l’infortunio alla spalla. Il croato, con molta probabilità, sarà a disposizione di Pioli per la sfida europea contro il Celtic. Al più tardi per il big match contro la Roma.