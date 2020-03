Rangnick si prepara per il Milan: il tedesco studia l’italiano

Milan, Rangnick si prepara

MILANO – Nonostante le smentite di rito, pare proprio che sia Ralf Rangnick l’uomo designato per sedersi sulla panchina del Milan nella prossima stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il manager tedesco ha ingaggiato un’insegnante personale ed ha iniziato un corso intensivo per imparare la lingua italiana il prima possibile, in modo da non avere problemi, una volta ufficializzatosi il suo passaggio in rossonero, con le comunicazioni con calciatori e dirigenti.

A tal proposito, acquista ulteriori conferme l’indiscrezione secondo la quale lo scorso 23 dicembre sarebbe stato trovato un accordo tra le parti per un progetto triennale con opzione per il quarto anno. CLICCA QUI>Intanto, Leao ha parlato del suo rapporto con Ibra: “Quando mi rimprovera…”