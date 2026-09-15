In vista dell'esordio del Milan in Europa League contro il Benfica, Gonçalo Ramos ha parlato della pressione associata al suo status di acquisto più costoso della storia del club rossonero

Domani sera, contro il, sua vecchia squadra, sarà nuovamentea guidare l'attacco rossonero nel primo incontro didella stagione per il. L’attaccante portoghese è approdato a Milanello questa estate con grandi aspettative poiché rappresenta l'acquisto più costoso nella storia del club di via Aldo Rossi, che lo ha ingaggiato dalDurante un'intervista a UEFA TV, il nuovo numero 9 del Milan ha espresso le sue considerazioni sulla pressione che lo circonda:

"Non avverto la pressione di essere l'acquisto più costoso mai fatto dal Milan. Certo, ci sono aspettative, dato che rappresento una squadra importante, con il bisogno di vincere e conquistare trofei. Non penso che ci sia una pressione maggiore di questa. Non c'è tempo per riflettere su chi è il giocatore più costoso o il valore di questo o quello, l'importante è vincere ogni settimana. A fine stagione, ciò che ricorderemo noi e i nostri tifosi sarà se abbiamo ottenuto vittorie, se siamo campioni, se abbiamo disputato una buona annata. Credo che questa sia la cosa più fondamentale".