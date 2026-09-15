L'attaccante del Milan parlerà anche oggi in conferenza stampa assieme a Ruben Amorim
Leao-Milan, addio in estate?
In vista dell'esordio del Milan in Europa League contro il Benfica, Gonçalo Ramos ha parlato della pressione associata al suo status di acquisto più costoso della storia del club rossoneroDomani sera, contro il Benfica, sua vecchia squadra, sarà nuovamente Gonçalo Ramos a guidare l'attacco rossonero nel primo incontro di Europa League della stagione per il Milan. L’attaccante portoghese è approdato a Milanello questa estate con grandi aspettative poiché rappresenta l'acquisto più costoso nella storia del club di via Aldo Rossi, che lo ha ingaggiato dal PSG spendendo oltre 70 milioni di euro. Durante un'intervista a UEFA TV, il nuovo numero 9 del Milan ha espresso le sue considerazioni sulla pressione che lo circonda:
"Non avverto la pressione di essere l'acquisto più costoso mai fatto dal Milan. Certo, ci sono aspettative, dato che rappresento una squadra importante, con il bisogno di vincere e conquistare trofei. Non penso che ci sia una pressione maggiore di questa. Non c'è tempo per riflettere su chi è il giocatore più costoso o il valore di questo o quello, l'importante è vincere ogni settimana. A fine stagione, ciò che ricorderemo noi e i nostri tifosi sarà se abbiamo ottenuto vittorie, se siamo campioni, se abbiamo disputato una buona annata. Credo che questa sia la cosa più fondamentale".
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