Franco Ordine, sulle pagine de Il Giornale, ha commentato riguardo a Ruben Amorim e l'atmosfera che circonda l'allenatore del Milan

"Per il Milan, che si trova nel mezzo di una rifondazione difficile e confusa, è già il momento di fare chiarezza. Prima di tutto sul contesto intorno ad Amorim: se crede di essere attaccato perché è considerato straniero in patria (a Milanello), si sbaglia profondamente. Qui tutti sono ansiosi di vedere ciò che ha promesso: non immediatamente, ma di scorgere i primi segnali del cambiamento che ha annunciato. Poi sarà compito dello stesso tecnico portoghese scegliere il percorso migliore. Infatti, se ha avviato la stagione con prestazioni caratterizzate da incertezze, allora il problema principale non è il suo stile di gioco ma l’atteggiamento dei giocatori.

Da questo punto di vista, il primo tempo all’Olimpico contro la Lazio ha rappresentato un chiaro verdetto: giocatori mal collocati. A partire da Estupinian. Se Amorim avesse esaminato Lazio-Milan dello scorso campionato, si sarebbe accorto che la sconfitta è stata causata da un errore difensivo del colombiano, simile a quello che ha portato al gol di Cancellieri. Riguardo Loftus-Cheek: l’inglese ha avuto questo atteggiamento per anni, un buon momento e poi scompare. Solo in relazione a Modric è opportuno segnalare subito una volgare campagna contro il fuoriclasse croato promossa sui social da presunti esperti di tattica. È vero: ha avuto una prestazione deludente, ma è stato l'unico a pressare in modo efficace nell'area della Lazio un pallone che avrebbe potuto essere il comodo 1 a 2. Rinunciare a lui solo per la sua età è un pregiudizio. "