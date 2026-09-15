È il momento dell'esordio europeo per il Milan guidato da Ruben Amorim. Dopo aver disputato quattro partite in campionato, i rossoneri scenderanno in campo per il primo incontro della fase a gironi dell'Europa League: si giocherà a San Siro, con inizio alle 21:00 di mercoledì 16 Settembre, contro il Benfica. Di seguito troverete tutte le informazioni necessarie sulla partita: possibili formazioni, ultime notizie, arbitri e dove seguire il match.

Le ultime dai campi

La probabile formazione

adotterà il suo schema preferito: ilsarà in porta con la fascia da capitano al braccio.giocherà al centro della difesa, dando un turno di riposo ainsieme a. Sulla fascia, è previsto l'inserimento di, che ha brillato nella partita contro laall'Olimpico. In attacco, pare sia finalmente giunto il momento per, dopo una buona prestazione nel secondo tempo a Roma, che avrà al suo fianco, in competizione con Saelemaekers per un posto da titolare, a sostegno di Goncalo Ramos. In mezzo al campo, la situazione riprende quella di Roma:andrà in panchina, mentreformeranno la coppia di centrocampo.

16 Maignan

34 Gila 46 Gabbia 31 Pavlovic

21 Chukwueze 80 Musah 12 Rabiot 33 Moreira

11 Pulisic 70 Cisse

9 G. Ramos

In panchina: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 5 De Winter, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 33 Bartesaghi, 2 Estupinann, 30 Jashari, 28 Comotto, 14 Modric, 56 Saelemaekers, 20 Hutchinson, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Jashari-Rabiot (30-70); Cisse-Saelemaekers (60-40)

Indisponibili: /

Infortunati: /

Squalificati: /

Diffidati: /