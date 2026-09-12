Tutto è pronto a Roma allo Stadio Olimpico, dove il Milan giocherà in trasferta contro la Lazio per la quarta giornata del campionato di Serie A Enilive, con inizio fissato per le ore 18. Prima dell'inizio del riscaldamento, il giocatore del Milan Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di DAZN, condividendo le sue sensazioni a pochi minuti dal fischio di avvio.

Com'è il calcio di Amorim? Com'è la tua relazione con lui?

"Abbiamo discusso della mia posizione in campo al mio arrivo, sia come trequartista che come centrocampista, quindi mi alleno alternando questi due ruoli. Questo dipende anche dalle indicazioni che mi darà per il weekend e dalle necessità della squadra. Personalmente, mi sento a mio agio sia a centrocampo che in una posizione più avanzata; cerco di dare sempre il massimo. A Torino ho avuto alcune difficoltà, soprattutto per il fatto che sto cercando di recuperare la forma fisica necessaria per essere al top. Faccio sempre del mio meglio, ascolto il mister e ciò che si aspetta da me. Oggi giocherò insieme a Modric a centrocampo, in una posizione che conosco bene e che trovo stimolante. L'aspetto individuale ha poca rilevanza: il nostro obiettivo è lavorare insieme come squadra per ottenere una vittoria. "