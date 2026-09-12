Amorim vuole tornare a vincere e la Lazio ha una vetta da mantenere Lorenzo Focolari 12 settembre - 18:00 - Milano Leao-Milan, addio in estate? © RIPRODUZIONE RISERVATA Commenta Continua la lettura News Milan Formazioni ufficiali Lazio-Milan| Loftus-Cheek dal primo minuto News Milan Rabiot: "Trequartista? Mi trovo bene lì davanti" News Milan Lazio-Milan, Gattuso perde Doekhi: i convocati biancocelesti News Milan Milan, Amorim cambia ancora: nuova soluzione sulla trequarti contro la Lazio Commenti Invia Commento Tutti Leggi altri commenti