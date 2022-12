Rimonta scudetto e non solo: tutte le quote della stagione del Milan

Obiettivo rimonta: scudetto ma non solo, le quote sulla stagione del Milan

Redazione Il Milanista

Il Mondiale volge al termine e le squadre di Serie A sono tornate da diversi giorni ad allenarsi in vista della ripresa del campionato. Fra queste c’è anche il Milan, che è chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso maggio: serve mettere in piedi la super rimonta sul Napoli capolista. Vediamo le quote dei rossoneri, anche in ottica Champions League e Coppa Italia.

SERIE A – La squadra di Stefano Pioli è seconda con 33 punti e accusa otto lunghezze di svantaggio sul Napoli capolista. I rossoneri hanno chiuso la prima parte della stagione con la sofferta vittoria sulla Fiorentina per 2-1 e alla ripresa del campionato, Leao e soci dovranno cambiare passo per mettere sale sulla coda dei partenopei. Milan è atteso il 4 gennaio 2023 all’Arechi di Salerno, contro la scorbutica Salernitana di Davide Nicola. Dunque, è necessario iniziare bene, anche se secondo i bookmaker la rimonta scudetto dei rossoneri non è delle più semplici. Sulle varie lavagne dei bookmaker il tricolore bis del Diavolo paga a 7 su Bet365, con Sisal e Goldbet concordi ad assegnare una quotazione a 7.20, mentre NetBet recita 7.60.

TRA BOMBER E ASSIST MAN – Entrando nel dettaglio della rosa del Milan e in ottica capocannoniere, il favorito della squadra di Pioli è Rafael Leao. Il portoghese ha già segnato sei reti in campionato e si trova a meno tre dal leader di questa speciale classifica, Osimhen del Napoli. Leao vale 17 su Starscasinò, con Better e Betfair più caute a 15. In ottica assist e dunque colui che serve più passaggi vincenti ai compagni, troviamo sempre fra i favoriti lo stesso Leao a 14 su Netbet, con Theo Hernandez che decolla a 31.

CHAMPIONS LEAGUE – 8 anni dopo l’ultima volta, il Milan torna a giocare la fase a scontri diretti della Champions League. I sette volte campioni d’Europa sono stati sorteggiati contro l’ostico Tottenham di Antonio Conte. Compito non facile, ma nemmeno impossibile. Il passaggio del turno, per la formazione di Stefano Pioli, lo troviamo quotato a 2.30 su Sisal e 2.35 su Bet365 e sfavorito rispetto agli Spurs che veleggiano sulle suddette lavagne tra 1.60 e 1.65. Un trionfo finale di Giroud e compagni nella competizione vale 35 su Goldbet e sale a 45 su Starscasinò. Il Milan come possibile finalista vale 16 su Sisal e Betfair, mentre fra i bomber della Champions il favorito in casa rossonera è Giroud a 50 su Bet365, con Leao che decolla a 100.

COPPA ITALIA – Se in Europa, il Milan non alza il trofeo dal 2007, in Coppa Italia l’ultimo acuto del Diavolo risale al 2003, nella doppia finale contro la Roma di Capello. Da quel momento il club meneghino ha giocato due finali a Roma, sempre contro la Juventus e perdendo entrambi i match. Per la vittoria finale dell’edizione in corso, gli uomini di Pioli sono favoriti assieme a Napoli e Inter a 4.50 su Sisal e Goldbet. Ricordiamo che le prime otto classificate della scorsa Serie A entrano in gioco in Coppa Italia dagli ottavi di finale. L’11 gennaio, sette giorni dopo la ripresa del campionato, i rossoneri sono opposti in gara secca a San Siro al Torino. Chi passa questo turno affronta nei quarti di finale la vincente di Sampdoria – Fiorentina.