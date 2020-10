Qui Spezia, verso il Milan: Italiano conferma il 4-3-3 vittorioso ad Udine

Qui Spezia, le ultime verso il Milan

MILANO – Italiano, dopo la prima storica vittoria in Serie A conquistata mercoledì in casa dell’Udinese, cercherà di far bene anche a San Siro. Per riuscirci si affiderà al solito 4-3-3. In porta confermato Rafael dopo il forfait di Zoet, con Ferrer, Erlic, Chabot e Ramos in difesa. Ricci e Maggiore confermatissimi a centrocampo, rientro per capitan Bartolomei al posto dell’infortunato Deiola. Davanti tridente con bomber Galabinov supportato da Verde e da uno tra Gyasi e Farias.

Spezia (4-3-3): Rafael; Ferrer, Erlic, Chabot, Ramos; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. All.: Italiano.