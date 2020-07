Qui Sampdoria, verso il Milan: out Thorsby, Ranieri sceglie un ex

Sampdoria, le ultime pre Milan

MILANO – Claudio Ranieri deve fare a meno di uno dei suoi fedelissimi: Thorsby, infatti, sarà out per squalifica e dovrebbe essere sostituito dall’ex Bertolacci. Confermato Tonelli nel ruolo di terzino destro, con Quagliarella in vantaggio su Bonazzoli per una maglia da titolare al fianco di Gabbiadini. Sugli esterni Depaoli e Jankto.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Tonelli, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Linetty, Bertolacci, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

