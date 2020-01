Quanto vale Donnarumma? Ecco la classifica dei portieri più costosi

MILANO – Tesoro inestimabile e fortezza, molto spesso, inespugnabile. Questo è per il Milan, Gianluigi Donnarumma. Manna dal cielo arrivata in un periodo non positivo per il club rossonero, rimasto a Milano nonostante un turbolento quanto difficile rinnovo condotto dal suo procuratore, Mino Raiola. Transfermarkt, portale tedesco specializzato nelle valutazioni dei giocatori, ha pubblicato la classifica dei portieri più costosi del mondo. In questo speciale elenco, tra mostri sacri quali Allison e De Gea, figura anche Gigio Donnarumma, collocatosi al settimo posto con una valutazione di 55 milioni di euro. Qui di seguito la classifica completa che vede presente anche un altro italiano, Alex Meret del Napoli.