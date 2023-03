Il prossimo avversario in campionato: come arriva la Salernitana

La Salernitana attesa a San Siro per riscattare la sconfitta del match di andata. I rossoneri come ci arriveranno?

Lo 0-0 tra Spezia e Hellas Verona ha permesso di mantenere quei 7 punti di vantaggio sulla zona più temibile della classifica. La Salernitana si trova ora a 25 punti in classifica (al 16° posto). E la 26a giornata sarà ospite dei rossoneri nel posticipo di lunedì sera a San Siro. L'obiettivo è mantenersi il più lontano possibile dalla zona 'rossa'. Da oltre 200' il club campano non subisce reti: un netto miglioramento anche per quanto riguarda il dato relativo alla media tiri. Il modulo adottato ( il 3-4-2-1) vede un giocatore come Kastanos quasi 'rinato' e sempre più uomo chiave. Una squadra diversa da quella precedente che corre e che ha fame di dimostrare. Anche il comparto difensivo è diventato più solido e meno traballante adesso. Con i tre gol incassati dal Sassuolo, ora la Cremonese ha superato la Salernitana in fatto di gol presi (46 contro 44, terzo lo Spezia con 41). E come dicevamo lunedì gli uomini di Sousa saranno attesi al Meazza dopo la vittoria dei rossoneri all'Arechi dell'andata. L'unico successo del Milan nel mese di gennaio peraltro...