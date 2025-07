Presidente Como: “Volevamo Theo, anche Thiaw ma ha rifiutato”

Il presidente del Como Mirwan Suwarso, è intervenuto ai microfoni di La Stampa in cui ha parlato anche di retroscena di mercato con il Milan

Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato a La Stampa citando anche qualche aneddoto su trattative legate anche al Milan:

“Abbiamo provato Theo Hernandez, ma non è andata. In ordine cronologico l’ultimo è stato Thiaw, ma ha rifiutato. Credo che volesse andare in un altro club più prestigioso o restare al Milan”.

THIAW DICE NO AL COMO

Il Milan ha intenzione di cambiare volto in questo calciomercato, tra acquisti e cessioni. Tra i giocatori sulla lista dei possibili partenti c’è Malick Thiaw. Nelle ultime settimane il Como aveva trovato l’accordo con i rossoneri per circa 25 milioni di euro.

Il club lariano ha corteggiato a lungo il difensore, con lo stesso Cesc Fabregas che si è speso in prima persona. Ma il futuro del tedesco non sarà in biancoblù. Come riferisce oggi il Corriere della Sera, dopo giorni di riflessione il giocatore ha deciso di rifiutare.

Nonostante la ricca offerta del Como, Thiaw preferisce altre destinazioni. Il centrale, infatti, attende una chiamata da una squadra che giocherà le coppe europee nella prossima stagione. Da capire se arriveranno offerta come quella del Como anche per le casse del Milan.