Il Milan saluta il passato e guarda avanti: solo cinque scudettati rimasti

Con la cessione di Theo Hernandez , diminuiscono sempre di più i protagonisti della vittoria dello scudetto della stagione 2021/2022. Sono rimasti soltanto cinque giocatori di quella rosa a far parte ancora oggi del progetto rossonero: Maignan , Gabbia , Tomori , Leao e Saelemaekers . Ancora di proprietà del Milan , ma in uscita a breve, ci sarebbero anche Bennacer e Lazetic .

L'inizio di un nuovo ciclo

È ormai un ciclo completamente nuovo quello che sta vivendo il Milan. Con l’addio di Theo, i rossoneri perdono uno dei pilastri di quello scudetto: la squadra che scenderà in campo nella prossima stagione sarà profondamente diversa. Un rinnovamento era necessario, ma resta comunque importante che alcuni elementi chiave siano ancora presenti per aiutare il gruppo a trovare un’identità. Maignan e Leao, su tutti, sono i leader tecnici e carismatici. Gabbia e Tomori rappresentano ormai delle certezze in difesa, mentre Saelemaekers, rientrato alla base dopo due anni di prestito, ha mostrato grande entusiasmo per questa nuova opportunità in rossonero. Va detto però che, negli anni successivi allo scudetto, il Milan ha investito anche su profili di spessore. Da Pulisic a Loftus-Cheek, passando per Fofana, Pavlovic e Gimenez, alcuni di questi hanno già lasciato il segno, altri devono ancora esprimere tutto il loro potenziale. L’ultimissimo acquisto è Samuele Ricci, centrocampista di qualità e personalità, mentre a breve arriverà anche un campione del calibro di Luka Modric, oltre ad altri innesti attesi dal mercato. Staremo a vedere se questo nuovo ciclo sarà all’altezza della storia del club e saprà riportare il Milan al successo.