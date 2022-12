Milan, il precedente contro il Tottenham da ribaltare. Pioli VS Conte

I precedenti tra le due squadre: undici anni dopo quel 15 febbraio del 2011 Milan e Tottenham si ritrovano nuovamente faccia a faccia. Altra storia rispetto ad oggi, certo. Il Milan -all'epoca- era sotto la guida dell'attuale commissario tecnico della Juventus: Massimiliano Allegri. Quella stagione regalò lo scudetto ai rossoneri. L'allenatore poteva contare su giocatori come Ibra, Pato, Robinho e poi ancora Van Bommerl, Seedorf, Pirlo, Nesta e Thiago Silva. Il match può essere ricordato per la lite tra Rino Gattuso e Jordan. All'andata in casa del Milan, la gara venne decisa dalla rete di Peter Crouch.