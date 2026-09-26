Il Corriere dello Sport presente in edicola oggi illustra le ragioni per cui a fine agosto il trasferimento di Gonçalo Inacio dallo Sporting Lisbona al Milan non è andato in porto

Ilè intenzionato a riprendere i contatti a gennaio per, difensore nato nel 2001 dello Sporting Lisbona, che i rossoneri hanno tenuto d'occhio a lungo, anche durante l'ultima sessione di mercato estivo. Nelle ultime 48 ore di mercato, il club milanese è stato molto vicino a portarlo a Milanello: come riporta oggi il Corriere dello Sport, il club lusitano aveva accettato l'offerta dipresentata dal Diavolo, ma ha poi bloccato la partenza del capitano poiché non è riuscito a trovare un sostituto adeguato.

A gennaio, il Milan presenterà la medesima offerta, sperando che questa volta lo Sporting Lisbona possa agire tempestivamente per individuare un altro difensore e dare così il via libera definitivo alla cessione di Gonçalo Inacio. Ruben Amorim è un suo grande sostenitore e dopo averlo fatto debuttare in prima squadra quando sedeva sulla panchina biancoverde, ora desidera averlo anche nella rosa rossonera.