Attualmente servono volti nuovi per la difesa del Milan che ha reintegrato Tomori dapprima dichiarato cedibile
Leao-Milan, addio in estate?
Il Corriere dello Sport presente in edicola oggi illustra le ragioni per cui a fine agosto il trasferimento di Gonçalo Inacio dallo Sporting Lisbona al Milan non è andato in portoIl Milan è intenzionato a riprendere i contatti a gennaio per Gonçalo Inacio, difensore nato nel 2001 dello Sporting Lisbona, che i rossoneri hanno tenuto d'occhio a lungo, anche durante l'ultima sessione di mercato estivo. Nelle ultime 48 ore di mercato, il club milanese è stato molto vicino a portarlo a Milanello: come riporta oggi il Corriere dello Sport, il club lusitano aveva accettato l'offerta di 40 milioni di euro presentata dal Diavolo, ma ha poi bloccato la partenza del capitano poiché non è riuscito a trovare un sostituto adeguato.
A gennaio, il Milan presenterà la medesima offerta, sperando che questa volta lo Sporting Lisbona possa agire tempestivamente per individuare un altro difensore e dare così il via libera definitivo alla cessione di Gonçalo Inacio. Ruben Amorim è un suo grande sostenitore e dopo averlo fatto debuttare in prima squadra quando sedeva sulla panchina biancoverde, ora desidera averlo anche nella rosa rossonera.
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