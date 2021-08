Pioli a MTV: “Siamo già ad un buon livello ma servono tanti miglioramenti”

Ecco le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli al termine del match vinto dai rossoneri contro il Cagliari per 4 a 1

La continuità - “Siamo una delle poche squadre che non abbiamo cambiato condizione tecnica, la squadra ha una sua identità e si vede. Poi possiamo cambiare posizioni e più lo facciamo più possiamo creare difficoltà agli avversari. Continuiamo così con questo spirito, utilizziamo la sosta per recuperare Kessié e Ibra perché poi arriveranno impegni importanti”.

Sul Cagliari e i subentrati - “Dobbiamo avere per forza tanti titolari quest’anno. Pensiamo solo alla ripresa… Noi giochiamo anche un calcio dispendioso dal punto di vista fisica. Dovrò essere bravo a ruotare i giocatori, saranno scelte difficili perché alleno giocatori forti. Se poteste vedere come si allenano i miei giocatori…”.

Come può migliorare questo Milan? - “Mantenendo questo livello quando affronteremo le avversarie dirette. Per giocarci la Champions dovremo veramente alzare il livello perché gli avversari crescono e gli avversari cambiano. Siamo già ad un buon livello ma sono tanto i miglioramenti che dobbiamo avere per essere una squadra di altissimo livello per competere con le corazzate europee che incontreremo”.