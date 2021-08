Pioli a DAZN: “Ora avanti così. Due punte? Schiererò i migliori”

Ecco le parole dell'allenatore del Milan Stefano Pioli ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 4 a 1 ai danni del Cagliari

Sulla gioia di riavere i tifosi allo stadio e sulla prestazione - "E' bellissimo avere i nostri tifosi. Riaverli a Genova è stato bellissimo ma averli qui è stato ancora più bello. La squadra ha giocato con ritmo e qualità, la squadra ha avuto le idee chiare. I ragazzi mi sentono un po' meno in campo ma credo siano più contenti così"

Sulla crescita di Tonali e sulla possibilità di giocare a due punte - "Sandro ha lavorato tanto. Nel calcio succedono cose strane perché nel primo giorno di raduno ho trovato Tonali, Leao e Krunic maturati e cresciuti tantissimo. Hanno avuto bisogno di qualche lezione passata per imparare nel futuro. Tonali ha tutto: ha gamba, posizionamento e qualità. Ora bisogna continuare così. 2 punte? Sono aperto a tutte le soluzioni, cercherò di schierare la squadra migliore. Bakayoko non ha ancora firmato ma sarà uno di noi. Spero di recuperare tutti i giocatori importanti perché avremo tantissimi impegni importanti con 7 partite in 20 giorni. Dovremo stare bene e lavorare con questa volontà"