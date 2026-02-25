Pellegatti: “Allegri vuole costruire con Tare il Milan del futuro”

Carlo Pellegatti parla del futuro di Allegri al Milan: la pianificazione del mercato con Tare e la qualificazione in Champions per costruire.

Il giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti è recentemente intervenuto sul proprio canale YouTube, dove ha fatto un interessante ragionamento in merito al futuro di Massimiliano Allegri al Milan, entrando in un discorso che riguarda la programmazione della prossima stagione, tra mercato e coesione con la dirigenza.

Ecco gli scenari descritti da Pellegatti, che ha iniziato il suo intervento partendo dalle dichiarazioni recentemente rilasciate da un altro giornalista, Michele Criscitiello, che ha parlato a Sportitalia di un Allegri che starebbe ragionando sul proprio futuro.

Le parole di Pellegatti

“Io con Allegri parlo, ci conosciamo da 15 anni e parliamo spesso dei nostri amati cavalli, del Milan. Ebbene, quando ho parlato con lui l’ultima volta non aveva certamente il tono di chi avesse dubbi sul suo futuro. Quali siano i desideri del Milan sono i desideri di Allegri, che già pensa a un centravanti, ad un altro attaccante, a un difensore, a un centrocampista: ha le idee chiare sul suo futuro. Ha le idee chiarissime, perché vuole già costruire insieme a Tare il Milan del prossimo anno, e questo è un bene.

Ma certamente Massimiliano Allegri non ha gradito lo scorso gennaio quando chiedeva un difensore e gli è arrivato un attaccante. E non parlo di Fullkrug, perché su Fullkrug era d’accordo, ma dell’attaccante Mateta, e poi sappiamo come sia finita.

Attenzione, perché secondo me l’intenzione di Allegri dopo questa stagione, che vuole chiudere conquistando il suo traguardo, cioè arrivare fra le prime quattro, obiettivo minimo, è però quella di costruire qualcosa per il futuro. Ma non ha intenzione di chiedere dei giocatori e poi vederne arrivare altri. Se sospetta che ci sia un Milan che non segue i suoi dettami – e non vuole Haaland o Mbappé o giocatori da 300 o 100 milioni – però vuole cominciare a costruire con Igli Tare il Milan del futuro. Ma se capisce che la posizione di Tare è dubbia o che le idee della dirigenza sono diverse, allora mi potrei aspettare di tutto”.