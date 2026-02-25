Milan, il programma del mese di marzo

Il programma del Milan per il mese marzo: quattro partite decisive per la stagione rossonera. Cremonese, derby, poi Lazio e Torino.

Con la sconfitta contro il Parma si sono chiusi gli impegni ufficiali del Milan per quanto riguarda il mese di febbraio. Un mese di luci e ombre, iniziato benissimo con la vittoria super convincente col Bologna, proseguito con un pareggio col Como e una vittoria sofferta a Pisa, ma conclusosi con la sconfitta in casa, già citata, col Parma, davvero deludente per una serie di motivi, tra cui l’interruzione completa del sogno scudetto nonostante un derby ancora da giocare.

Il calendario di marzo entra nel vivo

La prossima sfida del Milan entrerà nel mese di marzo: si giocherà domenica primo marzo, infatti, alle 12.30, Cremonese–Milan. Una gara da non sbagliare assolutamente perché rischierebbe di compromettere anche la corsa Champions. Poi ci sarà il tanto atteso derby con l’Inter, non più uno scontro scudetto, ma sempre una partita dal grandissimo appeal. Non c’è ancora una data e un orario ufficiale, ma si va verso domenica 8 marzo alle 20.45.

Le sfide successive di marzo saranno invece Lazio–Milan e, a chiudere, Milan–Torino. Nelle sue conferenze stampa, fin dall’arrivo al Milan, Allegri ha sempre rimandato le domande sugli obiettivi con un: “Vedremo a marzo dove saremo”, e anche per questo le prossime quattro gare saranno decisive per l’intera stagione rossonera.