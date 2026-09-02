L’esperienza di Ruben Amorim al Milan è iniziata positivamente, almeno per quanto riguarda i risultati: due successi su due contro Torino e Venezia in campionato, in attesa della prima grande sfida in trasferta contro la Juventus domenica sera. Siamo solo all'inizio, ma il mister portoghese sta già ricevendo commenti favorevoli: tra questi c'è anche quello dell’ex attaccante rossonero Alexandre Pato, che continua a essere un grande sostenitore e mantiene legami con il club per eventi ufficiali, in un’intervista con la Gazzetta dello Sport.

"Amorim? Mi piace, e ha dimostrato le sue capacità"

Il parere disul mister rossonero Ruben Amorim: "Amorim mi piace perché il suo modo di giocare è in sintonia con la tradizione del club. È un allenatore capace e finora l’ha dimostrato con i risultati e il lavoro realizzato. Adesso tutti sperano che possa riportare il Milan in Champions e magari vincere il campionato. È corretto però dargli un po’ di tempo dato che è arrivato da poco, deve familiarizzare bene con la squadra e comprendere le sfide della Serie A, che è un campionato piuttosto impegnativo. Tuttavia, ho la sensazione che quest’anno Amorim farà bene e offrirà soddisfazioni ai tifosi. "