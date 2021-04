Parma-Milan, Leao: “Vittoria importante per ritrovare fiducia”

Le parole di Rafael Leao, attaccante rossonero, nel post Parma-Milan, sfida terminata 1-3 per gli ospiti.

MILANO - Rafael Leao, attaccante rossonero, si è così espresso ai microfoni di SkySport nel post Parma-Milan, sfida vinta 1-3 dagli ospiti: "Champions? Mancano ancora otto partite, ma la vittoria di oggi è molto importante per noi per ritrovare fiducia in vista della prossima partita".