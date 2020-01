Paquetà si auto-esclude, ma non ci sono offerte: cosa farà il Milan?

Milan, quale futuro per Paquetà?

MILANO – Domenica scorsa è stato male, forse una crisi di panico, forse una certa tachicardia che è il sintomo più normale in queste situazioni; dalla sala medica di San Siro è finito per accertamenti in una clinica del centro di Milano. Esami regolari, Paquetà è tornato a casa e si è allenato regolarmente nei giorni successivi. Poi, ieri, la notizia bomba: il brasiliano ha chiesto di non essere convocato per la sfida contro il Brescia.

CESSIONE – Come riporta La Gazzetta dello Sport, è evidente che il brasiliano non si trovi più bene in rossonero e probabilmente vorrebbe cambiare aria, ma al momento non ci sono pretendenti pronti ad investire cifre importanti su di lui. L’interesse del PSG di Leonardo è sempre fumoso, mentre non trovano conferme quello della Roma e quello della Juventus in un ipotetico scambio con Bernardeschi. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live