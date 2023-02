Oggi la Roma in campo: possibile aggancio delle milanesi?

Con l'eventuale vittoria di oggi, il secondo posto verrebbe condiviso da Milan, Inter e Roma. Nell'ultimo confronto la Cremonese è riuscita ad eliminare in Coppa Italia gli uomini di José Mourinho all'Olimpico lo scorso 1 febbraio. Per la gara di oggi pomeriggio potrebbe finalmente debuttare Wijnaldum dal 1'. Dopo sei lunghi mesi di attesa Mourinho avrebbe la squadra al completo. Tuttavia va da sé che l'olandese non avrà autonomia per tutta la durata del match: prevista una staffetta con Matic o Bove pronti a dargli il cambio. Oltre a lui dovrebbe 'riapparire' anche Rick Karsdorp. Andrea Belotti (che ha segnato in Coppa Italia ed Europa League e a caccia della prima rete in campionato) dovrebbe partire da titolare. Unico dubbio resta quello legato alla presenza di Abraham (ha levato i punti sabato ed è in dubbio ,anche se è partito con il gruppo).