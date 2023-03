Occhio all’Inter: rischio ‘fuga’ dei nerazzurri stasera?

La concorrenza è davvero tanta nelle zone 'calde' e ci si gioca tutto nel giro di pochi punti. Escludendo il Napoli (con 15 punti di vantaggio sui nerazzurri) infatti è duello aperto tra milanesi e romane. C'è da dire che l'Inter lontano da San Siro fa più fatica rispetto alle gare casalinghe. 17 punti in 12 partite. E oltre alla trasferta di stasera, martedì gli uomini di Inzaghi sono attesi in Portogallo per la gara di ritorno all'Estadio do Dragao di Porto contro gli uomini di Coinceicao. Per tornare al campionato, l'Inter dovrà evitare passi falsi contro lo Spezia, avversario per niente scontato e da non sottovalutare. Contro i bianconeri mancheranno alcuni big come per esempio Lautaro. Lì davanti infatti potrebbe essere preferita la coppia Dzeko-Lukaku per far rifiatare un po' l'argentino in vista della gara di Champions. Possibile l'impiego di Handanovic per far riposare Onana. Federico Dimarco potrebbe farcela ma partirebbe dalla panchina per non rischiare troppo.