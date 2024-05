News Milan | Nuovo allenatore, Pedullà: “Io ve lo dico! Sono convinto che…”

Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato del nuovo allenatore del Milan, ecco le ultime news tra Fonseca e Conceicao

Lorenzo Focolari Redattore 17 maggio - 16:49

La domanda ricorrente in casa Milan è sempre la stessa ormai: chi sarà il nuovo allenatore rossonero in vista del dopo Pioli? Si sono rincorsi e si stanno ancora rincorrendo diverse news e tantissimi nomi, ma la decisione definitiva non è ancora arrivata. Dal caos Lopetegui fino a Van Bommel, Conte, Fonseca, Conceicao, Gallardo e molti altri, senza escludere potenziali Mister X a sorpresa. Di tutto questo ha parlato il noto esperto di calciomercatoAlfredo Pedullà sul proprio canale YouTube.

AC Milan news, nuovo allenatore: le ultime su Fonseca, Conceicao e non solo — Ecco quanto riferito dal giornalista: "Se ti fai influenzare dall'umore dei tifosi e non prendi Lopetegui, allora devi andare a prendere uno più forte di Lopetegui. Per Conte probabilmente ci sono stati contatti mesi fa, ma al momento non ho notizie. Lopetegui e il Milan avevano raggiunto un accordo di massima, poi c'è stata la ribellione social e i rossoneri hanno cambiato idea. Da quel momento il Milan è entrato in un vicolo assurdo e le varie correnti dirigenziali si sono un po' spaccate. Nel mezzo ci si è messo Jorge Mendes che ha sponsorizzato un ottimo allenatore come Conceicao, ma il Milan non vuole essere "ostaggio" di un super procuratore. E adesso la situazione è quella che vi sto per raccontare". L'esperto di mercato ha poi proseguito.

"Qualcuno ha parlato della fantasia Gallardo, ora anche il famoso Van Bommel non c'è più. I nomi sono due. Il primo, come detto, è quello di Conceicao. Jorge Mendes vorrebbe legare il suo assistito anche al mercato del Milan con altri suoi assistiti. Il Milan però, pur apprezzando Conceicao, ha fatto delle scelte differenti. I rossoneri infatti stanno aspettando Paulo Fonseca, che è l'altro nome in ballo. Da qui ai prossimi giorni il Milan dovrà andare a stringere e Fonseca può essere considerato un forte candidato. Ma, da quello che si sente, sono convinto che se fosse veramente Fonseca la scelta, ci sarebbe più o meno una reazione dei tifosi alla Lopetegui. E se succedesse di nuovo, cosa succederebbe questa volta? Se Fonseca non piacesse ai tifosi come Lopetegui? A quel punto dovresti andare avanti, ma allora perché non si è andati avanti con Lopetegui per poi fare lo stesso errore dopo? Io ve lo dico col massimo rispetto per il club, a me sembra che ora il Milan sia in confusione". Insomma la situazione rimane bollente, ma il tempo stringe e a breve dovrebbero arrivare novità molto importanti. E, proprio a tal proposito, attenzione. Rivoluzione Milan: ecco la nuova formazione rossonera con Fonseca in panchina! <<<

