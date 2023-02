Milan, nodo Rafa Leao: in attesa del suo “sì”. I segnali…

E prosegue così: "Ho però qualche dubbio, ma non perché ci sia volontà del Milan: il Milan ad esempio voleva prendere Botman, Botman voleva venire al Milan piuttosto che al Newcastle. Il Newcastle mette sul tavolo dieci milioni di euro in più e Botman va al Newcastle. Ormai purtroppo, ce lo dice il mercato di gennaio, non abbiamo un potere economico, e temo che sarà così per qualche anno, per trattenere i giocatori più importanti. Quello che mi auguro è che la gestione sia la migliore possibile e che non si ripeta un caso Skriniar, ovvero che lui vada via a zero. Questo non lo meriterebbe il Milan e non lo meriterebbero i tifosi del Milan, ai quali auguro di avere Leao il più a lungo possibile con la maglia rossonera. Non so questo, anche con un’eventuale firma, quanto possa accadere”.