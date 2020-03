No Boban-Maldini, no Ibra-Donnarumma-Rebic? Le ultime

Milan, le ultime su Ibrahimovic, Donnarumma e Rebic

MILANO – Il probabile licenziamento di Zvonimir Boban, al quale si potrebbe aggiungere quello di Paolo Maldini, avrà inevitabili ripercussioni anche sulla rosa e sul mercato rossonero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, è in forse il futuro al Milan di Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma e Ante Rebic.

Per quanto riguarda l’attaccante svedese, il cui contratto scade il 30 giugno 2020, la situazione è piuttosto chiara: sarà lui a decidere cosa fare, ma l’impressione è che una “demilanistizzazione” potrebbe far pendere l’ago della bilancia verso l’addio al rossonero, nonostante l’idea di Gazidis sarebbe quella di affidargli il ruolo di icona sul campo e punto di riferimento da cui ripartire per la nuova rivoluzione.

Ancor più complicate le posizioni di Donnarumma e Rebic. Il portiere classe 1999 è legato da un ingaggio che è quasi il doppio del tetto salariale del club che nella prossima stagione potrebbe ridursi ulteriormente fino a circa due milioni: il rinnovo resta piuttosto difficile; dall’altro lato, il caso Rebic: arrivato al Milan in prestito secco fino a giugno 2021 senza opzioni d’acquisto, bisognerà convincere il giocatore ad accettare uno stipendio più basso (attualmente guadagna tre milioni di euro) e trattare con il Francoforte che chiede 40 milioni di euro. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live