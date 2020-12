MILANO – Quale sarà il futuro di Duarte e Musacchio al Milan? Le loro posizioni sono fortemente in dubbio visto che i due sono fuori dal progetto di Pioli. Musacchio è considerato ancora immaturo per essere un titolare (o una prima scelta), mentre l’argentino sta recuperando dopo l’infortunio ma a gennaio potrebbe partire a titolo definitivo, il brasiliano invece in prestito.