Milan, le mosse di mercato del primo avversario del 2023

L'era Iervolino è iniziata nel migliore dei modi. Interessanti i colpi di mercato messi a segno dal primo avversario del Milan del 2023

Redazione Il Milanista

12 mesi alla guida della Salernitana e Danilo Iervolino si è reso già protagonista di alcuni colpi di mercato che non sono passati inosservati. In particolar modo ne citiamo alcuni. Boulaye Dia – reduce dal mondiale – l’attaccante del Senegal (che ha collezionato 1 gol su 4 presenze in Qatar) arrivato in prestito dal Villareal ed è il trascinatore della squadra di Nicola. Finora per lui 2 assist e 6 gol in 14 presenze.

E c’è il centrocampista serbo Radovanovic diventato un altro uomo chiave per il club granata. Fino alla sosta ha giocato quasi per quasi 600’. E l’ex Roma Federico Fazio: posto in fisso in difesa per lui. 1 gol su 9 partite disputate. Simone Verdi: Arrivato in prestito dal Torino lo scorso gennaio, il trequartista ex Napoli e Bologna è stato tra i protagonisti della salvezza dei campani, con i suoi 5 gol. Senza dubbio il centrocampista brasiliano Ederson è stato uno dei colpi degni di nota del patron granata. Un affare da meno di 7 milioni di euro che ha fruttato nelle casse di Iervolino una bella plusvalenza (è stato rivenduto alla Dea praticamente al triplo). L’ex Lazio e Inter: Antonio Candreva, uomo di esperienza arrivato in prestito quest’estate dalla Samp. 15 le partite disputate: 2 gol e 2 assist. E poi l’ex Fiorentina e Milan: Piatek – dopo un Mondiale deludente con la nazionale polacca – fino a qui conta 3 gol e 1 assist su 11 partite. Altro investimento importante è stato il laterale croato Bradaric prelevato dal Lille. Per lui 10 presenze e 1 assist.

E ancora Federico Bonazzoli (ex Inter e Samp) arrivato a titolo definitivo e finora ha messo a segno 1 gol e 2 assist su 14 partite disputate. E ci sarebbero ancora: Bohinen, Mikael, Sambia, Kastanos, Vilhena, Pirola, Bronn, Valencia, Maggiore, Lovato, Mousset, Verdi, Dragusin, Mazzocchi. Infine l’ultimo – per ordine cronologico – il portiere messicano Guillermo Ochoa arrivato a Salerno a parametro zero. Per lui un contratto valido fino a fine stagione con opzione di prolungamento di un ulteriore anno. Il messicano sostituirà l’infortunato Sepe (giunto in prestito lo scorso anno – e poi riscattato- dal Parma). Insomma, l’era Iervolino è iniziata nel migliore dei modi per i tifosi, regalando ai tifosi una storica salvezza. E fra pochi giorni la Salernitana ospiterà il Milan all’Arechi…