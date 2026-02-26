Moretto: “Il Milan vuole convincere Modric a restare”

Moretto fa il punto sul futuro di Modric al Milan: il rinnovo dipende dal giocatore, mentre il club sta facendo il possibile per convincerlo.

Recentemente intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione Modric–Milan. Il destino del croato è solo nelle sue mani: sarà lui a decidere se vorrà continuare un altro anno al Milan oppure smettere dopo il Mondiale. Nell’ambiente rossonero, però, sarebbero già in tanti a cercare di convincerlo. Ecco come Moretto ha sintetizzato lo scenario attuale e gli ultimi sviluppi.

Le parole di Moretto su Modric

“Il contratto scade a giugno ma c’è un’opzione, un più uno, che a differenza di tutti gli altri contratti è a favore del giocatore. Non è il club a decidere, ma sarà Modric a scegliere a fine anno che tipo di strada prendere. La notizia che posso dire è che è iniziata questa opera di convincimento da parte del Milan, nel quotidiano. L’allenatore, i compagni, la dirigenza stanno cercando di fargli capire quanto sia importante ora e quanto lo sarà per il futuro, almeno per un altro anno. Il Milan vorrebbe trattenerlo, vorrebbe che venisse esercitato questo più uno, che Modric restasse, in modo tale da poter aiutare i giovani giocatori al suo fianco per la prossima stagione”.