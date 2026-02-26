Milan, le top news di giornata

Il Milan prepara la sfida contro la Cremonese: da valutare le condizioni di Gabbia, ballottaggi a centrocampo e possibili cambi in attacco.

Continua la preparazione dei rossoneri alla sfida di domenica contro la Cremonese. Vediamo ora le ultime novità e i possibili ragionamenti di mister Massimiliano Allegri in ottica probabile formazione.

Il giocatore in dubbio è Matteo Gabbia, che anche ieri si è allenato a parte. Le sue condizioni per la prossima gara sono da valutare: potrebbe anche essere recuperato direttamente per il derby della prossima settimana, evitando rischi e senza forzare il rientro già da questa domenica. In caso di forfait, al suo posto ci sarebbe De Winter a comporre il trio con Pavlovic e Tomori. Bartesaghi, dopo la gara da braccetto, riprenderà il suo posto sulla fascia sinistra, mentre a destra ci sarà Saelemaekers, benché diffidato.

A centrocampo Allegri dovrebbe confermare Modric davanti alla difesa, con Rabiot mezzala sinistra, anche lui diffidato e quindi chiamato a fare attenzione. Per la mezzala destra è aperto, come sempre, il ballottaggio. Come sappiamo è fuori causa per un bel po’ Loftus-Cheek, quindi se la giocheranno Fofana, Ricci e Jashari.

Le possibili novità in attacco

In attacco non è al top Rafael Leao, ma come sempre può stringere i denti. La sensazione, però, è che proprio lì davanti Allegri possa cambiare qualcosa dall’inizio: uno tra Pulisic e Leao potrebbe partire fuori per lasciare spazio ad uno tra Nkunku e Fullkrug.